قومي المرأة يشيد بجهود" الداخلية" في ضبط أحد المتحرشين بمنطقة وسط البلد

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وضبطه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس،في بيان أصدرته اليوم، عن سعادتها وفخرها بالجهود العظيمة المبذولة من قبل وزارة الداخلية لحماية حقوق المرأة المصرية، وبسرعة التحرك من قبل الأجهزة الأمنية في هذه الواقعة على الرغم من عدم إبلاغ الفتاة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة المصرية سنت العديد من القوانين لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجهة ضدها ، وبالقانون سيحصلن على حقوقهن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من خلال الفحص في تحديد الفتاة المشار إليها مصابة بخدوش وسحجات وكدمات، وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة (والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها ، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدي عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.