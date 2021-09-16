قرار جمهوري جديد بشأن خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.