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قرار جمهوري جديد بشأن خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

10:26 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
قرار جمهوري جديد بشأن خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس-عبدالفتاح-السيسى

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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