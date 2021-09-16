10 قطارات فاخرة.. وزير النقل: التعاقد على 200 عربة نوم جديدة

كتب- محمد نصار:

التقى كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفد شركة سكك حديد ألمانيا"دويتشه بان" لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، حيث حضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكه حديد ألمانيا، مشيرا إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع لدويتشه بان في برلين مؤكدا على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصة بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين الأول يتمثل في التعاون بمجال الاستشارات للسكك الحديدية ويتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) ويتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

وأضاف الوزير، أن أهم تلك القطاعات التي يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع سيماف على توريد 1000 عربة لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية، مضيفا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية المختلفة سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع وكذلك إنشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة بالإضافة إلى عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري.

كما أشار إلى أن إنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، منوهاً بأنه جاري التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخر ة وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة إيرتراك خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

وأوضح الوزير أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة تشمل خطوط (العين السخنة / العلمين / مطروح - 6 أكتوبر/ أسوان / قنا / الغردقة / سفاجا) بإجمالي أطوال 1825 كم وأن إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن أن يشكل نموذجاً رائدا للتعاون بين الجانبين نظراً لما لدويتشيه بان من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال إدارة وتشغيل عدد من الخطوط العالمية في عدد من البلدان المختلفة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين مسؤولي الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء في تنفيذ مخططات التعاون المستقبلي وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية.