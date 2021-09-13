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"الريف المصري" تدعو منتفعي مشروع الـ1.5 مليون فدان لسرعة التقدم للاستفادة بحزمة التيسيرات

03:24 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
"الريف المصري" تدعو منتفعي مشروع الـ1.5 مليون فدان لسرعة التقدم للاستفادة بحزمة التيسيرات

شركة تنمية الريف المصري الجديد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، استمرارها في تلقي جميع الطلبات المقدمة من منتفعي المشروع للاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الشركة مؤخرا، وذلك حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأهابت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - بجميع المنتفعين من أراضي ال1.5 مليون، ممن لم يقوموا حتى الآن بالاستفادة من تيسيرات السداد الجديدة، سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات، والتي تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الحالي.

وكانت شركة "تنمية الريف المصري الجديد" قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين من أراضي مشروع ال1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، مع منحهم مهلة إضافية استمرت ثلاثة أشهر للاستفادة من هذه التيسيرات، تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.​

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