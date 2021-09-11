السيسي: منشفتش دماغي مع المؤسسة اللي رفضت توثيق الطلاق ولم اصطدم معها

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يتصدى لرفض أحد المؤسسات الدينية توثيق الطلاق.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وأضاف السيسي: لما قولت على موضوع توثيق الطلاق، هل نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رفضت ده؟.. لأ، لم اصطدم معها مش علشان رفض للصدام في حد ذاته لكن علشان احتراما لمنطق الزمن وتغيير الناس.

وتابع: توجد مقاربة تنظيرية مهمة لكن هناك مقاربة تنفيذية أهم لأنه لو مقدرتش أعمل المقاربة التنفيذية هيبقى كل ده جميل ومترتب والناس تقبله، لكن ازاي نحول كلامنا ده لممارسات فعلية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.