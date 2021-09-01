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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

04:11 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لبحث عدد من الملفات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد صباح اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و"فرانك هارتمان"، سفير ألمانيا لدى القاهرة، توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح ) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري/ ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء القطار الكهربائي السريع

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