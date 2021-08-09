أولى الرحلات الروسية تصل مطار الغردقة - صور

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، أولى الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران، قادمة من العاصمة الروسية موسكو، رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330، وعلى متنها ٣٠٠ سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ، وذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار، كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصرللطيران القادمة مباشرة من موسكو.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لأول مرة تقوم الشركة بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ، تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا، وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو، مما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة، تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا الى مصر.

وأضاف أن شركة مصر للطيران تسير ٤ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة، كما تسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ، وذلك بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد ٣٠١ راكبا، لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس علي المقاصد السياحية المصرية.

​