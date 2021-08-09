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اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

10:05 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، بعد قليل، مؤتمر بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية.

يتخلل المؤتمر تكريم اسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية وهم" محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد.

محمد سعفان وزير القوى العاملة المهندس عبد الصادق الشوربجي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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