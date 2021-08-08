الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد محسن عمارة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفنانة دلال عبد العزيز، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.
جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.
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