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الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

03:37 م الأحد 08 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد محسن عمارة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفنانة دلال عبد العزيز، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة دلال عبد العزيز دلال عبدالعزيز محمد محسن عمارة

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