أوليمبياد طوكيو 2020.. "الهجرة": مبروك لبلدنا ولأبطالها اللي رافعين اسمها دايمًا
كتب– أسامة علي:
قدمت وزارة الهجرة، التهنئة لأبطال مصر ، لحصولهم على 6 ميداليات في أوليمبياد طوكيو 2020.
وقالت الهجرة إن مصر تحصد في أولمبياد طوكيو 2020، 6 ميداليات تاريخية، مضيفة: "مبروك لبلدنا ولأبطالها اللي رافعين اسمها دايمًا".
كما نشرت الوزارة، أسماء الأبطال الحاصلين على ميداليات في أوليمبياد طوكيو، وجاءت كالتالي:
- فريال عبد العزيز في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه.
- أحمد الجندي في الخماسي الحديث.
- جيانا فاروق في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه.
- محمد إبراهيم كيشو في وزن تحت 67 كجم في المصارعة.
- هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم في التايكوندو.
- سيف عيسى في وزن تحت 80 كجم في التايكوندو.
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