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أوليمبياد طوكيو 2020.. "الهجرة": مبروك لبلدنا ولأبطالها اللي رافعين اسمها دايمًا

08:15 م السبت 07 أغسطس 2021
أوليمبياد طوكيو 2020.. "الهجرة": مبروك لبلدنا ولأبطالها اللي رافعين اسمها دايمًا

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


كتب– أسامة علي:

قدمت وزارة الهجرة، التهنئة لأبطال مصر ، لحصولهم على 6 ميداليات في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقالت الهجرة إن مصر تحصد في أولمبياد طوكيو 2020، 6 ميداليات تاريخية، مضيفة: "مبروك لبلدنا ولأبطالها اللي رافعين اسمها دايمًا".

كما نشرت الوزارة، أسماء الأبطال الحاصلين على ميداليات في أوليمبياد طوكيو، وجاءت كالتالي:

- فريال عبد العزيز في وزن فوق 61 كجم في الكاراتيه.

- أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

- جيانا فاروق في وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه.

- محمد إبراهيم كيشو في وزن تحت 67 كجم في المصارعة.

- هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم في التايكوندو.

- سيف عيسى في وزن تحت 80 كجم في التايكوندو.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أولمبياد طوكيو ميداليات طوكيو

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