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بسبب التهاون في الإجراءات الاحترازية.. مدبولي يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

09:58 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
بسبب التهاون في الإجراءات الاحترازية.. مدبولي يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصراوي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كورونا للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

وأشار إلى أن مصر بفضل الله تجاوزت ثلاث موجات من الفيروس، ومصر فى فترة ماضية وصلت لـ أرقام مميزة، وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده لمجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، أن خفض الأرقام جاء معه تهاون بعض المواطنين بالإجراءات، ولذلك نشاهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الإصابات، وأكد أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بالالتزام بالإجراءات الاحترازي.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ويرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

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تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصنع إنتاج اللقاحات بمُجمع مصانع "فاكسيرا"

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