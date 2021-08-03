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جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

11:20 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

رغيف الخبز

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع حياة كريمة يغير حياة سكان الريف في مصر.

وأضاف السيسي: "محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء".

وتابع السيسي: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية".

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