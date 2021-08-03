4 ملايين طفل مصاب بالسمنة.. شوقي يعلن نتائج مبادرة الكشف على الطلاب

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 25 مليون طالب بالمدارس، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالتعاون مع وزارة الصحة .

وأضاف شوقي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النتائج خرجت أكتر من مرة، على النحو التالي: 1.3 مليون طالب مصاب بالتقزم، 8 مليون طالب مصاب بالأنيميا، و 4 مليون طالب مصاب بالسمنة.

وشدد شوقي على أن برنامج التغذية المدرسية من العوامل المؤثرة على منتج التعلم، مؤكدا أنه يستهدف أكثر من 12 مليون طالب، إضافة إلى مليون آخرين بالمدارس الأزهرية.