Masrawy logo white

4 ملايين طفل مصاب بالسمنة.. شوقي يعلن نتائج مبادرة الكشف على الطلاب

11:23 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
4 ملايين طفل مصاب بالسمنة.. شوقي يعلن نتائج مبادرة الكشف على الطلاب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 25 مليون طالب بالمدارس، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالتعاون مع وزارة الصحة .

وأضاف شوقي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النتائج خرجت أكتر من مرة، على النحو التالي: 1.3 مليون طالب مصاب بالتقزم، 8 مليون طالب مصاب بالأنيميا، و 4 مليون طالب مصاب بالسمنة.

وشدد شوقي على أن برنامج التغذية المدرسية من العوامل المؤثرة على منتج التعلم، مؤكدا أنه يستهدف أكثر من 12 مليون طالب، إضافة إلى مليون آخرين بالمدارس الأزهرية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس السمنة

الخبر التالى:

مؤشر الفتوى: مصر أكثر الدول إصدارًا للفتاوى في النصف الأول من 2021 بنسبة (17%)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

560

متعافون اليوم

284362

إجمالي الإصابات

16535

إجمالي الوفيات

231259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا