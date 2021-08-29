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التغيرات المناخية.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة قبل فصل الشتاء

02:53 م الأحد 29 أغسطس 2021
التغيرات المناخية.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة قبل فصل الشتاء

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من مدى صلاحيتها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالمرور الدوري لمراجعة الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية بهيئة النظافة وتغطيتها على الفور حرصًا على حياة المواطنين.

اللواء خالد عبدالعال القاهرة محافظ القاهرة فصل الشتاء

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