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السيسي ونظيره العراقي يعقدان مباحثات ثنائية موسعة في قصر بغداد

10:36 ص السبت 28 أغسطس 2021
السيسي ونظيره العراقي يعقدان مباحثات ثنائية موسعة في قصر بغداد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقي برهم صالح في القصر الجمهوري ببغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد استقبل صباح اليوم السبت، الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

عبدالفتاح السيسي السيسي بغداد قصر بغداد برهم صالح العراق

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