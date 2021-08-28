العربية للتصنيع تبدأ الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المؤمنة

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن البدء الفعلي في إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بأيادي مصرية وخبرة ألمانية.

ووصفت الهيئة، وفق بيان صادر عنها، تلك الخطوة بالناجحة لتأكيد ريادة الهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية بألمانيا.

وأشار إلى أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية ستبدأ في الإنتاج الفعلي لخط الإنتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادي مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأشار التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية، والتوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.