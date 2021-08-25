علاء مبارك يصل مسجد الشرطة لتقديم العزاء في والدة أحمد حسن - صور

رئيس الأسقفية يكرم المشاركين بـ"معًا من أجل مصر" بالسويس ويشهد عرضًا

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب

وصل علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في والدة "احمد حسن" نجم الكرة المصرية السابق، الذي بدأ مساء اليوم.

وتوفيت والدة أحمد حسن في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشيعت الجنازة بمشاركة المئات من أهالي مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.