رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 10 كم طبقة أسفلت للطرق و7 قرارات غلق وتشميع لوحدات مخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 كم من طبقة الأسفلت للطرق والشوارع بمنطقة حى النادي بالمدينة بنسبة تنفيذ متقدمة، ضمن مشروع رفع الكفاءة والتطوير للحي، وذلك فى إطار تحقيق السيولة المرورية والانتقال بكل يسر بين أحياء المدينة المختلفة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة النادي يتضمن أيضا تنفيذ الأرصفة أمام قطع الأراضى والجزر الفاصلة بالطرق وتنسيق الموقع للمسطحات الخضراء، وكذا تنفيذ وصلات المرافق لقطع الأراضى بجانب تنفيذ 40 بلاعة صرف مياه أمطار تغطي شوارع الحي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل شبكة كهرباء الجهد المتوسط والإنارة، وجارٍ التسليم لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتولى أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل، أكد بشارة، استمرار جهود الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير في شن حملات لضبط وإزالة المخالفات بالمدينة، مضيفاً أنه تم تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه لـ6 وحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وإداري، ومجمع تجاري لتغيير نشاط البدروم إلى ورشة بالمخالفة لشروط التخصيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وذلك حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.