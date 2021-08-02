بعد توقفه بسبب كورونا.. تفاصيل عودة مهرجان القلعة بأضخم دورة تضم 31 حفلا

كتب- مصراوي:

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي متنوع تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوم متصلة حتى الاثنين 30 أغسطس.

وأكدت عبد الدايم أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء أحد الفعاليات الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة، منذ عام 1990 ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني.

وقالت عبد الدايم: هذا المهرجان يعد ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهد تنويري تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من محتلف دول العالم، كما أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

من جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية: إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء يعد تجسيدا للدور المجتمعي لدار الأوبرا لأنه يخاطب الموطن المصري البسيط ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الأوبرا.

وأضاف: طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبار من الساعة الرابعة عصراً ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصي أربعة آلاف مشاهد يوميا بالإضافة إلى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول حتي مسرح المحكى وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.