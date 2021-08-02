القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفداً من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومى "مستقبل مصر"، بحسب بيان صحفي.

وقال بيان، إنه استمرارا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة، بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري كما استمع الطلاب لشرحاً تناول عدد من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه قيام الطلاب بجولة تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز فضلا ًعن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعى المصري.

ويعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية فى مجال إستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي والتي من شأنها تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، والذي روعي في تنفيذه استخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الري الحديثة والمتطورة بالعالم، كما يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلي وتقليل إستيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

تأتي تلك الزيارة تأكيداً على دور القوات المسلحة في التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة والتي من شأنها خدمة الإقتصاد القومي المصري.​