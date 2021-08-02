Masrawy logo white

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر"

12:54 م الإثنين 02 أغسطس 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفداً من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومى "مستقبل مصر"، بحسب بيان صحفي.

وقال بيان، إنه استمرارا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة، بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري كما استمع الطلاب لشرحاً تناول عدد من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، أعقبه قيام الطلاب بجولة تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز فضلا ًعن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعى المصري.

ويعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية فى مجال إستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي والتي من شأنها تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، والذي روعي في تنفيذه استخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الري الحديثة والمتطورة بالعالم، كما يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلي وتقليل إستيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

تأتي تلك الزيارة تأكيداً على دور القوات المسلحة في التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة والتي من شأنها خدمة الإقتصاد القومي المصري.​

القوات المسلحة جامعة القاهرة مشروع مستقبل مصر مشروعات قومية

الخبر التالى:

برنامج ثقافي مكثف.. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في 16 أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا