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بعد رصد مخالفات.. الصحة تغلق 7 أقسام بمستشفى في القاهرة الجديدة

04:44 م الخميس 19 أغسطس 2021
بعد رصد مخالفات.. الصحة تغلق 7 أقسام بمستشفى في القاهرة الجديدة

غلق أقسام بمستشفى

كتب- أحمد جمعة:

أعلن مصدر في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ إجراءات مشددة ضد أحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة، بعد رصد مخالفات خلال حملة تفتيشية لإدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، أنه بمراجعة أقسام المستشفى وجد أن معمل التحاليل، ومعمل الأشعة، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم القسطرة، ووحدة المناظير، والصيدلية، ومنفذ لبيع النظارات، جميعها تعمل بدون ترخيص، فتم إغلاقها.

وأضاف أنه في إطار الحرص على صحة المواطن المصري، تم إغلاق غرفة العمليات في المستشفى بعد اكتشاف عدم التزامها بمعايير مكافحة العدوى، إلى جانب وجود عدد من الأطباء يعملون في المستشفى دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان. ​

القاهرة الجديدة وزارة الصحة حملة تفتيشية التفتيش الصيدلي

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