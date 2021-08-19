منها الموبايل.. 7 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرق حجز وصرف التذاكر بالسكة الحديد.

وقالت الهيئة، في منشور لها، الخميس، إن ذلك يتم من خلال عدة قنوات، فضلا عن إتاحة إمكانية حجز تذاكر القطارات خلال موقع الهيئة، وتطبيق الموبايل.

وتوفر الهيئة للجمهور خدمة حجز وصرف التذاكر بالقطارات وذلك من خلال القنوات الآتية:

1- شبابيك الحجز في المحطات.

2- موقع الهيئة على الإنترنت.

3- تطبيق التليفون المحمول.

4- صرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية "TVM.

5- المكاتب الموجودة ببعض المدن والنوادي الرياضية والجامعات، والميادين العامة بعدد 33 مكتبا بمختلف المحافظات.

6- ماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات.

7- دفاتر المتحصلات داخل القطارات والأبواب.​