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وزيرة الثقافة: حصول أكاديمية الفنون على شهادة اعتماد التحول الرقمي إنجاز جديد

11:32 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزيرة الثقافة: حصول أكاديمية الفنون على شهادة اعتماد التحول الرقمي إنجاز جديد

جانب من التكريم

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان صحفي أن منح المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمى لأكاديمية الفنون يعد إنجازاً جديدا يضاف إلى سجل التطوير الذى تحقق في الفترة الأخيرة.

وقالت عبد الدايم: إن سعى الدولة للتحول الرقمي يتمشى مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، مشيرة إلى أن تفعيل اعتماد هذه الشهادة يهدف الى صقل مهارات طلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم بما ينعكس ايجابا على المستوى العملى والاكاديمى للدارسين.

وهنأت وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات للتحول الرقمى رفقة عدد من الجامعات المصرية.

يذكر أن المجلس الاعلى للجامعات قد وافق على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليات والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70 % من إجمالى الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسى على أن تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

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وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم التحول الرقمي أكاديمية الفنون شهادة التحول الرقمى

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