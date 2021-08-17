بديلاً لشارع الهرم "18 دقيقة".. 15 معلومة عن "محور ترسا" الجديد بالجيزة



كتب- يوسف عفيفي:

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح محور الزعيم محمد أنور السادات "ترسا سابقًا"، خلال أيام، بالتزامن مع قرب انتهاء أعمال التطوير التي استغرقت عامًا تقريبًا.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحور يعد أحد المحاور المرورية المهمة البديلة لشارع الهرم خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق، والذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارعَي الهرم وفيصل.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المحور، وذلك على النحو التالي:

ـ المحور بديل لشارع الهرم، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

ـ يربط الكوبري شارع ترسا بشارع اللبيني ومحور المنصورية.

ـ الكوبري على ارتفاع كبير؛ حيث يعبر أعلى "محور المريوطية- الطريق الدائري".

ـ يربط الكوبري بين محور ترسا ومحور المريوطية.

ـ يطلق عليه الكوبري الطائر؛ نتيجة ارتفاعه الكبير ومروره أعلى دائري المريوطية.

ـ يبدأ الكوبري من نهاية شارع ترسا تجاه المريوطية.

ـ نفذت أعمال المحور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ـ ينقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية دون أية إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية.

ـ تطوير شارع اللبيني ليكون محورًا طوليًّا يربط محور ترسا ومحور المنصورية.

ـ رصف شارع الخليفة بطول 450م؛ وهو واقع بين شارعي الأهرام وأنور السادات باعتباره محوراً مرورياً مهماً رابطاً بينهم.

ـ رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني بقطاع منشأة البكاري بحي الهرم.

ـ إنشاء كوبري جديد بجوار كوبري ترسا القديم؛ ليستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح المحور.

ـ ينقل الكوبري حركة المرور من ترسا إلى شارع خاتم المرسلين الذي تم تطويره ليصل عرضه إلى 6 حارات مرورية بعرض 50 مترًا تقريبًا.

ـ تستغرق الرحلة على محور ترسا من شارع خاتم المرسلين لطريق المنصورية في أقل من 18 دقيقة؛ وهي مسافة موازية لشارع الهرم.

ـ حظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًّا بنطاق محور محمد أنور السادات، بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية.

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة؛ بما يحقق السيولة بكل المحاور الرئيسية والعرضية، لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة في ضوء الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ.