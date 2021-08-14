تشطيب كامل.. السيسي يتفقد إحدى الشقق بسكن العاملين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر

كتب- مصراوي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة بدر بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عاصم الجزار، حيث تفقد مشروع سكن مصر لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بالمدينة.

واستمع الرئيس السيسي، خلال الجولة، إلى شرح من وزير الإسكان، حول مكونات الوحدات السكنية وتشطيبها وفرشها، كما قام بعد ذلك بجولة تفقدية داخل المدينة مستقلا حافلة لمتابعة تشطيب الوحدات السكنية التي انتهت وزارة الإسكان منها إيذانا ببدء تسكينها.