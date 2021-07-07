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"محلية النواب" تناقش تأخر صرف رواتب عمال الصناديق الخاصة

11:29 م الأربعاء 07 يوليه 2021
"محلية النواب" تناقش تأخر صرف رواتب عمال الصناديق الخاصة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

وقال النائب يونس عبدالرازق عضو مجلس النواب، عن مركز الحامول وبيلا و البيرلس، إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة مشكلة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ، خاصة أن هؤلاء الموظفين هم مسئولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التأخير، متسائلا: كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه؟.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم بإخطار وزارة المالية بهذا التأخر، ولكن المشكلة ليست في المحافظة، فهذه المشكلة ترهق جميع المحافظات، وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا أن إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور وإلا ستظل هذه المشكلة تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا ب 6 مليون جنيه، وأن الوزارات تستجيب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذري حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.

وطالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، من الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، خطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة حتي الآن ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.​

مجلس النواب رواتب عمال الصناديق الخاصة الصناديق الخاصة جمال نور الدين كفر الشيخ

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