المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط تبدأ مهام عملها بـ"اجتماعات تنظيمية"

كتب- مينا غالي:

بدأت المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط عملها بعد قرار البابا تواضروس الثاني بإعادة تشكيلها الأحد الماضي.

وتقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى ست دوائر إقليمية ينوب عن قداسة البابا في رئاسة كل منها أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة وهي المجلس الإكليريكى للقاهرة الكبرى وبلاد أفريقيا (الدائرة الأولى) والمجلس الاكليريكى للإسكندرية والوجه البحرى (الدائرة الثانية)، والمجلس الاكليريكى للوجه القبلى، (الدائرة الثالثة)، بالإضافة إلى دوائر الكنائس المهجر وهي المجلس الإكليريكى للأمريكتين، والمجلس الإكليريكى لبلاد أوروبا، والمجلس الاكليريكى لأستراليا وآسيا.

وتتشكل كل دائرة إقليمية من أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة يختاره قداسة البابا نائبا عن قداسته والمجالس الإكليريكية في الإيبارشيات وتتشكل من مطران أو أسقف الإيبارشية رئيسا وعضوية كل من اثنين من الآباء الكهنة قانونى طبيبة أو طبيب ويعمل المجلس الإكليريكى بناء على لائحة المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالي بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية في 14 مايو 1883.

وأكدت مصادر كنسية لمصراوي، أن الدوائر المختلفة للمجالس الإكليريكية بدأت عملها بعقد اجتماعات برئاسة المطارنة أو الأساقفة رؤساء الدوائر، لوضع خطة عمل لها خلال الفترة المقبلة.

وقال الأنبا غبريال أسقف بنى سويف ورئيس المجلس الإقليمى، إنه سيكون هناك مقران للمجلس الأول بمقر مطرانية بنى سويف لخدمة منطقة شمال الصعيد، والثاني بمدينة أسيوط لخدمة منطقة جنوب الصعيد.

وأكد الأنبا غبريال في تصريحات صحفية، أنه وبحضور الأنبا يوانس أسقف أسيوط قد تفقد مقر المجلس بمدينة أسيوط واجتمع مع أعضاء المجلس المتواجدين وهم القمص إيليا يوسف - بنى سويف، القس أثناسيوس فوزى - بنى سويف، القس يوأنس مسيحه - بنى سويف، القس أنجيلوس ثروت – أسيوط ، القس أبادير فوزى - أسيوط.

وأضاف الانبا غبريال أنه استعرض خلال الاجتماع نظام وآليات العمل بالمجلس فيما يتعلق بملفات الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع المشكلات الخاصة بها مؤكدا على سرعة حل الملفات العالقة لتخفيف العبء على أبناء الكنيسة.

وأوضح أن المرجعية للمجلس الإكليريكى حددتها الكنيسة موضحا أن تعاليم المسيح بصفة خاصة والكتاب المقدس بصفة عامة وأقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها هى مرجعية قوانين الكنيسة في الأحوال الشخصية وبالطبع ما يصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتوصياته وأن المجلس الإقليمى تم تشكيله لسرعة مساعدة المتضررين ومساندته.

ونشرت مجلة الكرازة، الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفاصيل مهام وكيفية عمل المجالس الإقليمية والخارجية نصوص لائحة المجلس الإكليريكى ونص بيان اللائحة على أن الزواج المسيحى رباط دينى مقدس ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة.