حال توافر الأرض.. الرياضة: مستعدون لإنشاء مراكز شباب في كل قرية محرومة

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، جولتها الميدانية بمحافظة الدقهلية، وتفقدت عدد من مراكز الشباب بمدينة المنصورة وبني عبيد ودكرنس.

وزار الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مركز شباب قرية ميت طريف بمركز دكرنس بالدقهلية، مسقط رأس النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

واستمع الوفد البرلماني، لرئيس مجلس إدارة مركز الشباب وعدد من شباب القرية، حيث طالبوا بإنشاء صالة للألعاب الفردية وصالة لتنس الطاولة، وكذلك ملعب كرة قدم، نظرًا لعدم وجود ملعب بالقرية حتى الآن، كما طالبوا بإنشاء حمام سباحة بنظام حق الإنتفاع، وكذلك زيادة عدد الأجهزة الرياضية بالمركز.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس الوفد، إن لجنة الشباب والرياضة، لا تتأخر عن دعم مراكز الشباب من خلال العمل على حل أي عقبات تواجه تطوير مراكز الشباب، واللجنة سوف تتبنى طلباتهم.

وحول فكرة إنشاء حمام سباحة بنظام حق الإنتفاع، أشار إلى أن ذلك يتماشى مع فكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي وتحقيق عائد مادي تستفيد منه مراكز الشباب.

ومن جانبها وجهت النائبة ولاء عبدالفتاح، الشكر للجنة والنواب المشاركين في الزيارة لتلبيتهم دعوة زيارة مركز شباب قرية ميت طريف، كما وجهت الشكر لوزير الشباب والرياضة على تلبيته مطالبها بشأن مركز الشباب.

كما تفقدت اللجنة مركز شباب عزب بني عبيد، بناءًا على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أشرف الشبراوي بسبب دمج المركز مع مركز شباب أبو المعاطي الباز، حيث طالب مجلس إدارة المركز بنقل ملكية المبنى الإداري لصالح وزارة الشباب، حتى يتمكنوا من بيعه وشراء قطعة أرض بديلة.

وحرص الدكتور أشوف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، على الاستماع لمشاكل الشباب، و أكد على مطالب أهالي قرية عزب بني عبيد بإنشاء الوزارة ملعب لممارسة الأنشطة الرياضية عليه، والوزارة مستعدة لإنشاء مراكز شباب وملاعب في أي قرية محرومة بشرط توفير قطعة أرض لبناء الملاعب عليها.

كما تفقد الوفد البرلماني، مركز شباب قرية مبارك بمركز بني عبيد، حيث طالب الأهالي بتنجيل الملعب وإنشاء المبنى الإداري وكذلك استكمال بناء السور لمركز الشباب.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.