14 يوليو.. جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقد جمعية عمومية طارئة غير عادية، يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 بمقر الغرفة، للنظر في عدد من الموضوعات.

وأكد عادل المصري، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.

وأضاف المصري في بيان اليوم، أن الجمعية تُعقد نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018.

وأضاف رئيس الغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود اتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التي لا تصلح بالمركز الرئيسي والفروع الآخرى، والتصديق على بيع أحد مقري الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا،ً ويكون الانعقاد صحيحاً بأي عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.

وحول اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية، قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء الساري تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانوني للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة باسم الممثل القانونى للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط فى الإجتماع.

وتابع الناظر: إنه إستثناءً من ذلك يجوز للمنشأت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانونى مختلف عن الممثل القانوني للمنشآت الأخرى الداخلة في سلسلة واحدة، ويحظر حضور إجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.​