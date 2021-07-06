القاهرة 36.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الأربعاء، نهارًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائلًا ًللحرارة، رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة، رطبًا على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وسيكون الطقس ليلًا، معتدلًا رطبًا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، كما أن نشاط الرياح يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات، ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 31 22

سيوة 39 22

بورسعيد 32 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 19

نويبع 38 27

طابا 36 23

كاترين 34 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 43 29

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 37 27

أبورماد 36 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 28