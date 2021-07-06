20 سنة سدادًا.. بروتوكول تعاون بين "كريدي أجريكول.. وسيتي إيدج" للتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بروتوكول تعاون مع بنك "كريدي أجريكول"، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، للتمويل العقاري للإسكان المتوسط من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة؛ لتخفيف أعباء امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين، ولتوسيع دائرة الحصول على المسكن الملائم.

وقع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، وولى لطفي نائب العضو المنتدب لبنك "كريدي أجريكول"، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين في الشركة والبنك.

وبموجب البروتوكول سيقدم بنك "كريدي أجريكول" حلولًا تمويلية مُميزة، ويوفر تسهيلات في السداد لعملاء "سيتي إيدج" من خلال ثلاثة أنظمة تمويل حتى 20 سنة:

الأول: بمقدم حجز يبدأ من 20% ضمن مبادرة البنك المركزي.

الثاني: يقدم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي، طبقًا لقانون التمويل العقاري، وبأسعار فائدة تنافسية. الثالث: يخدم العملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير، وفقًا لنظام إعادة البيع.

وقال الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري: "نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم إلى استكمال خطتنا للمشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى للإسكان المتوسط، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المبادرة، خصوصًا أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرًا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي وباعتباره أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول، وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر، وغير مباشر، ما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل القطاعات الأخرى للنمو".

وأضاف المكاوي "أن القطاع العقاري يحظى بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة. لذا يعتبر هذا التعاون بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية، وسعر الوحدة السكنية خاصة.

وقال ولى لطفي نائب العضو المنتدب لبنك "كريدي أجريكول": "نؤمن بأهمية توفير الحلول المالية التى تتفق مع احتياجات العملاء، وقد أصبح العقار من أهم آليات الاستثمار، ولذا تعاون البنك مع "سيتي إيدج"، وهي إحدى كبرى الشركات العاملة بالسوق العقاري، كما أن هذا البروتوكول يعكس حرص البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزي؛ لاتاحة التمويل العقاري بشروط مناسبة لإفادة عدد اكبر من العملاء.

وأضاف "لطفي" أن التمويل العقاري يعد تمويلًا استثماريًا لأن مبادرة البنك المركزي ساعدت على تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة، وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لعشرين عامًا، بسعر فائدة منخفض، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية لحصول المواطنين على مسكن صحي ومناسب.

"سيتي إيدج" للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية، تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري، كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA)، وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري.