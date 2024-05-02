"الصحة" تكشف الدعم المصري لعلاج مصابي حرب غزة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما تقدمه الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء للأشقاء الفلسطينيين من توفير للعلاج وإجراء الجراحات الصعبة في مستشفيات المحافظة، جاء نتيجة نجاح الدولة خلال 10 سنوات الماضية في تطوير القطاع الصحي، وفقا لتوجيهات رئاسية بتعمير شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء،أن مصر استقبلت ما يقرب من 13 ألف فلسطيني منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أنه تم إجراء آلاف العمليات المعقدة جدا.

وأوضح أن المريض الواحد يحتاج لأكثر من تخصص، كما حدث مع حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي وصل مصر وكانت حالته تحتاج إلى بتر قدميه والآن استطاع أن يسير بعد نجاح العملية.

وأكد أن الوزارة وفرت 150 سيارة إسعاف بمدينة رفح، منهم 50 سيارة إسعاف تقف بشكل دائم أمام المعبر لاستقبال الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة.

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