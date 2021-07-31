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تنشيط السياحة بالأقصر يستقبل أول رحلة طيران عارض من إسبانيا

10:03 م السبت 31 يوليه 2021
تنشيط السياحة بالأقصر يستقبل أول رحلة طيران عارض من إسبانيا

تنشيط السياحة بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل مساء اليوم السبت، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر، بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

وقالت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إن الطائرة القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد كانت تقل على متنها 114 سائحًا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر، استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت إيمان، أنه من المقرر تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيًا من إسبانيا إلى الأقصر بداية من الأسبوع المقبل، وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.
تنشيط السياحة بالأقصر

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إسبانيا رحلات الطيران الأقصر السياحة

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