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من العلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

10:33 ص الخميس 29 يوليه 2021
من العلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وملفات الوزراء المختلفة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها، على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

مجلس الوزراء العلمين الجديدة مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء

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