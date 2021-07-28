"القاهرة 38".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الخميس

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين "درجتين، و4 درجات"، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر من مترين إلى مترين ونصف المتر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 36 24

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بنى سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 40 29

المدينة 46 32

الرياض 46 31

المنامة 41 35

أبوظبي 43 33

الدوحة 43 33

الكويت 47 33

دمشق 38 19

بيروت 32 29

عمان 33 21

القدس 29 21

غزة 33 25

بغداد 45 30

مسقط 41 37

صنعاء 25 15

الخرطوم 38 28

طرابلس 31 24

تونس 43 26

الجزائر 29 24

الرباط 28 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 33 16

إسطنبول 33 23

إسلام آباد 31 25

نيودلهى 30 27

جاكرتا 33 24

بكين 26 23

كوالالمبور 33 25

طوكيو 33 25

أثينا 38 28

روما 34 22

باريس 24 14

مدريد 36 21

برلين 23 16

لندن 21 13

مونتريال 24 15

موسكو 27 18

نيويورك 24 21

واشنطن 30 22

نواكشوط 27 23

أديس أبابا 19 13