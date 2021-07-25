ناقوس خطر.. شيخ الأزهر يطالب بالتحرك الجاد ضد الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ.

وأضاف الطيب، خلال تغريدة له، الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقعي "تويتر وفيسبوك"، أنه ينبغي التحرك لحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.