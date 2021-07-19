بالفيديو.. آخر تطورات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها على فيسبوك، فيديو يوضح آخر تطورات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويبلغ طول هذه المرحلة 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء كالآتي:

1- الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A): يمتد بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو - الزمالك – الكيت كات).

2- الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربيةثم يعبر الطريق الدائري وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية "السودان" - 4 محطات علوية "إمبابة - البوهي– القومية العربية –الطريق الدائري" - محطة سطحية "المحطة النهائية عند محور روض الفرج".

3- الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).