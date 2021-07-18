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رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو

10:11 م الأحد 18 يوليه 2021
رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو

عبد الصادق الشوربجي

كتب- مينا غالي:

تقدم عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاؤها، اليوم الأحد، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في دعم ومساندة قواته المسلحة نحو تحقيق هدف نبيل وعظيم؛ حفاظًا على الدولة المصرية.

وأضاف الشوربجي أن ثورة 23 يوليو ثورة مجيدة نستلهم اليوم أهدافها، شاء القدر أن يتكرر مشهد التحالف بين الشعب المصري وقواته المسلحة في ثورة 30 يونيو، تحت قيادة سيادتكم لاسترداد وإنقاذ الدولة المصرية، والحفاظ على كرامة المُواطن المصري؛ لتعلن سيادتكم إطلاقَ "الجمهورية الجديدة" كإشارة لبدء حياة جديدة على أسس ومعايير جديدة تهدف إلى النهوض بالدولة المصرية.. ليؤكد التاريخ مَرّة أخرى أن قواتنا المسلحة هي الدرع القوية الحافظة لبلدنا الحبيب.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: فالعالَمُ اليوم يشهد ما تَمُرّ به بلادُنا من طفرات وإنجازات في جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًّا وخارجيًّا، كانت بلادُنا تحت قيادَة سيادَتكم قادرةً على تخطيها وتجاوُزها لتستردَ مصرُ مَكانتَها كدولة قوية قادرة على صَون وحماية مُقدّرات ومُكتسَبات شعبها.

وواصل الشوربجي: حَفظكُم اللهُ سيادَة الرّئيس لمصرَ قائدًا حكيمًا، وسَدّدَ على طريق الحَقّ والخَير خُطاكم وحَفظ بلادَنا الحبيبة من كل شر وسُوء.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة السيسي ثورة 23 يوليو

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