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لتعزيز التعاون.. نائب وزير السياحة تلتقي نائب وزير خارجية أوكرانيا خلال زيارتها كييف

01:14 م السبت 17 يوليه 2021
لتعزيز التعاون.. نائب وزير السياحة تلتقي نائب وزير خارجية أوكرانيا خلال زيارتها كييف

جانب من اللقاء

كتب- مصراوي:

استأنفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اللقاءات المهنية التي تعقدها مع المسؤولين من الجانب الأوكراني؛ لتعزيز المزيد من التعاون السياحي بين مصر وأوكرانيا، باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

والتقت شلبي ديميترو سينيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، بحضور السفير أيمن الجمال، سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا.

ولفتت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة إلى أن السياحة تعد من أبرز مجالات التعاون بين البلدَين، معربةً عن تقديرها لدولة أوكرانيا التي كانت من أولى الدول التي بدأ مواطنوها في التوافد على المقاصد السياحية المصرية؛ لا سيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وذلك بعد استئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو 2020.

وأكدت نائب الوزير الاهتمام الذي توليه الوزارة للسوق الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إضافة اللغة الأوكرانية إلى لغات الخط الساخن للوزارة؛ بهدف تيسير تواصل السائح الأوكراني مع الوزارة عند الحاجة إلى ذلك.

واستعرضت شلبي جهود الدولة المصرية في مكافحة أزمة فيروس كورونا.

ورحب نائب وزير الخارجية الأوكراني بالحضور من الجانب المصري، مؤكدًا العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية هذه الزيارة في تعزيز مزيد من التعاون؛ خصوصًا في مجال السياحة الذي يعد من أهم محاور هذا التعاون.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأوكراني أن مصر تعد أحد أبرز المقاصد السياحية المفضلة للمواطنين الأوكرانيين، معرباً عن تقديره الجهود التي تبذلها مصر لضمان عنصرَي السلامة والأمان للسائحين الأوكرانيين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تنشيط سياحة المؤتمرات بين البلدين؛ خصوصًا المتعلقة بالزراعة، نظرًا لخبرة الجانب الأوكراني في هذا المجال؛ حيث أوضحت نائب الوزير إمكانية إقامة مؤتمرات في نطاق السياحة الريفية بما يتيح للسائح الأوكراني الاستمتاع بتنوع أكبر في المنتج السياحي ويضيف بعدًا أكبر للاستثمار في هذا القطاع المهم.

غادة شلبي نائب وزير السياحة نائب وزير خارجية أوكرانيا مصر أوكرانيا

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