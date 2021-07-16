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وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بـ"عيد الأضحى": مستعدون للدفاع عن مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم

03:26 م الجمعة 16 يوليه 2021
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بـ"عيد الأضحى": مستعدون للدفاع عن مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم

الرئيس السيسي ووزير الدفاع

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة حلول "عيد الأضحى" المبارك.

وقال وزير الدفاع في برقيته:"الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه لمن دواعى سرورى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة المباركة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة، حراسًا أمناء مستعدين للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن وقدسية أراضيه، محافظين على مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذلك رجال القوات المسلحة المشاركون بقوات حفظ السلام والعاملون المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذلك رجال القوات المسلحة المشاركون بقوات حفظ السلام والعاملون المدنيون بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

محمد زكي وزير الدفاع الرئيس السيسي عيد الأضحى القوات المسلحة

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