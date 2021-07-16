ارتفاع الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- مينا غالى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأسبوع المقبل، بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وذكر بيان الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يُزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، فيما يُزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويشهد طقس الأسبوع المقبل وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. بينما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وذكرت الهيئة أنه اعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 19 يوليو، فإنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وينشر مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل بمختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي: