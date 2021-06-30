مخبز دوڤال.. رواية جديدة لبسمة السباعي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوي
يصدر للكاتبة بسمة السباعي؛ رواية "مخبز دوڤال" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.
وقالت بسمة السباعي، إن الرواية تحمل طابع الحياة، مستوحاة من هموم الناس ومشاكلهم وأفراحهم وبها العديد من الجوانب الرومانسية والاجتماعية والإنسانية، مؤكدة أنها تعد تجربة مختلفة في مشوارها الثقافي والأدبي معبرة عن سعادتها بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
جدير بالذكر أن رواية "مخبز دوفال" هي الرواية الخامسة للكاتبة بسمة السباعي، بعد "عطية وموسوليني"، "أم فريدة"، "دُش ساقع"، و"حيـاة".
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