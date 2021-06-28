"الهجرة": انطلاق شهر الحضارة والتراث المصري بكندا يوم الجمعة المقبل

كتب - أسامة علي:

تنطلق فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة القادم الموافق 2-7-2021، وذلك من خلال إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج CN "سي إن" بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يضاء فيها البرج بألوان علم مصر منذ 30 عامًا.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا الذي ينطلق يوم الجمعة القادم، يأتي في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رعاية رئيس الوزراء لشهر التراث المصري بكندا لعام 2021، تعكس رؤية وإيمان الدولة المصرية بما تبذله الجاليات المصرية بالخارج من جهد في سبيل إعلاء راية الوطن في مجتمعاتهم الأجنبية، خاصة تلك الفترة التي تحتاج فيها مصر لسواعد أبنائها في الداخل والخارج، وقد استطاعت الجالية المصرية بكندا خلال الأعوام الماضية إثبات الدور الفاعل لها داخل المجتمع الكندي على عدد من المستويات وسعيهم الحثيث إلى أن تم إعلان برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري.

وأضافت الوزيرة أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها كقوى ناعمة مصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري بجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، وأبدوا استعداد أبناء الجالية المصرية في كندا للتعاون بكل الوسائل الممكنة لإبراز فعاليات شهر الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات المصرية.

وأعلنوا أن الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصري، تتضمن بث عدد من الفاعليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو، بجانب دعوة كافة المنظمات الأهلية المصرية بكندا للمشاركة في الاحتفال، وهناك نحو 30 مؤسسة مصرية في كندا أعلنت استعدادها للمشاركة في الفاعليات، بما يسهم في انجاح الفاعليات المختلفة وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.

يشار إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا ورفع العلم المصري على برلمان أونتاريو الكندي، كان قد انطلق في يوليو 2019 بعد تقديم النائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو -بدعم من الجالية المصرية في كندا- طلبًا إلى البرلمان تمت الموافقة عليه وإعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى؛ ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.