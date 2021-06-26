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​أعلى تشغيل يومي.. سفر ووصول 40 ألف راكب على 314 رحلة في مطار القاهرة

10:51 م السبت 26 يونيو 2021
​أعلى تشغيل يومي.. سفر ووصول 40 ألف راكب على 314 رحلة في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل رحلات جوية منذ فتح المطارات المصرية أمام رحلات الطيران، مطلع يوليو العام الماضي 2020، على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يشهد المطار تسيير نحو 314 رحلة جوية ما بين وصول وسفر، تنقل على متنها قرابة 40 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن المطار يستقبل على مدار الـ24 ساعة، 157 رحلة، تقل 23 ألف راكب، فيما يغادر المطار 157 رحلة آخرين، تنقل على متنها 17 ألف راكب، إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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