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بأكبر محطة معالجة في العالم.. "أوراسكوم" و"المقاولون" تتقدمان بطلب الانضمام لـ"جينيس"

07:11 م الجمعة 25 يونيو 2021
بأكبر محطة معالجة في العالم.. "أوراسكوم" و"المقاولون" تتقدمان بطلب الانضمام لـ"جينيس"

أوراسكوم للإنشاءات

(مصراوي):

تحت شعار "مصر تنافس"، تقدم تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بطلب رسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للحصول على اللقب القياسي "أكبر محطة معالجة مياه في العالم" لمشروع محطة معالجة مياه صرف بحر البقر المقامة في منطقة سيناء.

يقام مشروع محطة معالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 64,8 متر مكعب في الثانية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعد المحطة أحد أهم مشروعات برنامج تنمية إقليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

جدير بالذكر أن مصرف بحر البقر هو المصرف الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مرورًا بعدد 5 محافظات هي القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد، وينتهي في وضع ما بداخله في بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالي 190 كيلو مترًا.

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أوراسكوم للإنشاءات المقاولون العرب محطة معالجة مياه صرف سيناء موسوعة جينيس

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