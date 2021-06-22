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اختيار الدكتور أحمد دلّال رئيساً للجامعة الأمريكية بالقاهرة

04:00 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
اختيار الدكتور أحمد دلّال رئيساً للجامعة الأمريكية بالقاهرة

أحمد دلال

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، اختيار الدكتور أحمد دلّال الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة. بحسب بيان صحفي.

ويعد دلّال قائداً أكاديمياً بارعاً وباحثاً متميزاً يتمتع بخبرة في مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي.

ويشغل دلّال حالياً منصب عميد جامعة جورج تاون في قطر وشغل سابقاً منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2009 إلى 2015.

جدير بالذكر، أن دلّال عالماً أمريكياً بارزاً قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة ستانفورد وجامعة ييل وكلية سميث وجامعة جورج تاون حيث شغل منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية.

أحمد دلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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