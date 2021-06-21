Masrawy logo white

مدبولي: وزارة الثقافة تقوم بدور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي

03:21 م الإثنين 21 يونيو 2021
مدبولي: وزارة الثقافة تقوم بدور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على رفع مستوى جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة للقيام بالدور المنوط بها، سعيا لتحقيق خطط الدولة في أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان.

وأشار مدبولي في بيان صحفي اليوم، إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الشباب الذي يحمل على عاتقه بناء مستقبل الدولة المصرية، مؤكدا أن للوزارة دور كبير في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والذي يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل مختلف الوزارات.

مصطفى مدبولي الوعي المجتمعي وزارة الثقافة التنمية المستدامة

الخبر التالى:

ناقشا جميع القضايا.. الرئاسة تصدر بيانا بشأن زيارة رئيس وزراء اليونان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا