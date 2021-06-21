الحكومة ترد على شائعة جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:​

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية.

وقال المركز في بيان اليوم الاثنين: تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت أنه سيتم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومي سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، مُشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.

وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 للشعبة الأدبية، أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ستبدأ في الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021، وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ الامتحانات من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).