كباري وطريق خدمة.. رئيس الطرق والكباري يكشف لمصراوي تفاصيل جديدة بشأن أتوبيس "BRT"

كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وتشغيل أتوبيس الـBRT.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن محطات الأتوبيس ستكون رئيسية فقط، بمعنى أن المحطات ستكون في المناطق التي تشهد كثافات سكانية ومرورية كبيرة، كمحطات المرج والسلام والعاشر، بينما لا يمكن أن يتوقف الأتوبيس في أي محطة أخرى بخلاف المحطات الكبيرة التي سيتم إعلانها.

وفيما يخص مكان الأتوبيس أعلى الطريق الدائري، قال مصطفى إن الأتوبيس سيكون في منتصف الطريق، وسيتم إنشاء كباري لتنزيل الركاب في المحطات المختلفة على جانبي الطريق الدائري في الاتجاهين.

من ناحية أخرى، أكد مصطفى أنه سيتم منع سير الميكروبصات نهائيًا أعلى الطريق الدائري، وسيقتصر فقط على نقل الركاب بين لمحطات الأتوبيس أسفل الطريق الدائري من خلال "طريق خدمة".

ويعتبر الأتوبيس الترددي "Bus rapid transit" أو "BRT" أحد البدائل التي تسعى الحكومة إلى الاعتماد عليها عقب منع "الميكروباص" من السير على الطريق الدائري بعد تطويره.

وتجهز الجهات المختصة وضع قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع تواجد الميكروباص التي تؤدى إلى ازدحام مروري، بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، بالإضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث.

وأكدت الحكومة أن الأتوبيس الترددي BRT على الدائري سيكون بديلًا للميكروباص، لكن بعد الانتهاء من تطوير الدائري بشكل نهائي، وسيكون له حارة سير محددة في الطريق وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.​