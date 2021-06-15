برلمانية "مستقبل وطن" تشكر الرئيس ووزير البترول على الاكتشافات البترولية
كتب- مصراوي:
وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير البترول على الاكتشافات البترولية العظيمة.
جاء ذلك في رده على تعقيب وزير البترول على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن مشكلات التعيين وتأخر توصيل الصرف الصحي للمنازل.
وقال أشرف رشاد: "نتمنى في لقاء مقبل، يكون في دور الانعقاد القادم أن نوجه الشكر للوزير في حل كافة المشكلات التي تم تسجيل الملاحظات عليها".
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